Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Father

Elternkupplerin

ProSiebenStaffel 2Folge 18vom 15.11.2025
Elternkupplerin

ElternkupplerinJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Father

Folge 18: Elternkupplerin

20 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Sophie und Valentina wollen Sophies Eltern Lori und Nick verkuppeln und laden sie zum Abendessen ein, in der Hoffnung, ihre Romanze neu zu entfachen. Zu ihrer Überraschung erwischen sie die beiden bei einem leidenschaftlichen Kuss. Derweil sorgt eine Pyjamaparty für Unruhe unter den Freunden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Father
ProSieben
How I Met Your Father

How I Met Your Father

Alle 1 Staffeln und Folgen