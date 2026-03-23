How I Met Your Mother
Folge 13: Traum und Wirklichkeit
22 Min.Folge vom 23.03.2026
Auf der Hochzeit von Teds Freunden geht es rund: Während Marshall es lediglich auf den Kuchen abgesehen hat, hat Barney bereits eine der Brautjungfern im Visier. Auch Ted lernt jemanden kennen - die attraktive Victoria. Sie macht ihm einen ungewöhnlichen Vorschlag: Sie könnten einen romantischen Abend verbringen, ohne sich danach je wiederzusehen. Gesagt, getan. Doch entgegen der Abmachung begibt sich Ted auf die Suche nach Victoria, was nicht ganz so einfach ist.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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