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How I Met Your Mother

Von Tänzern und Tauben

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 11.03.2026
Von Tänzern und Tauben

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How I Met Your Mother

Folge 5: Von Tänzern und Tauben

22 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Ted und Barney gehen gemeinsam mit Robin in eine Promi-Disco, um endlich wieder einmal einen aufregenden Abend zu erleben. Weil Robin den Besitzer des Clubs kennt, kommen sie problemlos in die Disco. Drinnen läuft jedoch nicht alles zu ihrer Zufriedenheit: Ted ist von dem großen Andrang völlig genervt, Barney baggert versehentlich seine Cousine an, und Robin scheitert auf erbärmliche Weise am Türsteher, als sie in den VIP-Bereich vordringen will.

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