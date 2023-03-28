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How I Met Your Mother

Das große Baby

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 28.03.2023
Das große Baby

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How I Met Your Mother

Folge 1: Das große Baby

21 Min.Folge vom 28.03.2023Ab 12

Ted und Robin sind frisch verliebt, doch in der Wohnung können sie ihr Glück nicht wirklich genießen, weil sie ständig mit Marshall konfrontiert sind, dem es nach der Trennung von Lily ziemlich schlecht geht. Auf ganz unterschiedliche Weise versuchen die Freunde, ihn dazu zu bringen, Lily zu vergessen: Ted besucht mit ihm ein Spiel der Yankees, Robin nimmt Marshall zum Schießen mit und Barney schleppt ihn in ein Striplokal.

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