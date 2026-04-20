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How I Met Your Mother

Schlag auf Schlag

ProSiebenStaffel 2Folge 9vom 20.04.2026
Schlag auf Schlag

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How I Met Your Mother

Folge 9: Schlag auf Schlag

22 Min.Folge vom 20.04.2026

Ted versucht alles, um hinter das Geheimnis zu kommen, warum Robin Einkaufszentren hasst. Indes stellen die Freunde die wildesten Spekulationen über Robins Abneigung an.

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