How I Met Your Mother
Folge 22: Die Ersatz-Robin
21 Min.Folge vom 17.12.2025
Der einsame Ted probiert über eine Online-Partnervermittlung, endlich eine passende Partnerin zu finden. Doch jede Frau, die er trifft, erinnert ihn an Robin. Indessen treibt Marshall Lily mit den Vorbereitungen zur Geburt des Babys fast in den Wahnsinn. Kurzerhand schickt sie ihn mit Barney übers Wochenende nach Atlantic City. Während sich die beiden betrinken und beim Glücksspiel vergnügen, setzen bei Lily die Wehen ein. Sie versucht, Marshall zu erreichen - ohne Erfolg.
How I Met Your Mother
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen