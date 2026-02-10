Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Der Leuchtturm

ProSiebenStaffel 9Folge 8vom 10.02.2026
Der Leuchtturm

How I Met Your Mother

Folge 8: Der Leuchtturm

21 Min.Folge vom 10.02.2026

Weil Cassie ihm so auf die Nerven geht, will Ted flüchten und sich einen Leuchtturm in der Gegend anschauen. Doch der Hotel-Portier möchte ihn nicht ohne Begleitung hingehen lassen, weil der Leuchtturm einfach zu romantisch ist. Also fasst Ted sich ein Herz und nimmt Cassie mit. Währenddessen fliegen bei Robin und Barneys Mom Loretta noch immer die Fetzen. Am Frühstückstisch entbrennt ein Streit um das beste Rührei der Welt ...

