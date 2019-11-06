Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Die Reise nach NordenJetzt ohne Werbung streamen
Hugo das Dschungeltier
Folge 10: Die Reise nach Norden
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Hugo und Rita haben auf ihrer Reise einen griesgrämigen Zwerg getroffen. Eigentlich mögen sie das Ekel überhaupt nicht. Doch Hugo will unbedingt von dem Griesgram den Zaubertrick erlernen, wie man sich unsichtbar macht. Mit diesem Trick - so meint Hugo - wären er und Rita erst einmal alle Verfolger los. Also machen sich die beiden mit dem Zwerg auf nach Norden, wo das Schloss des Trollkönigs steht und er seinen Arbeitsplatz hat. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Hugo das Dschungeltier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
0