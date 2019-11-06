Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Hugo das Dschungeltier
Folge 11: Unser Freund, der Bär
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Weiter geht's in Richtung Norden, hier treffen die Freunde auf einen Riesenbären! Der Riesenbär sieht zwar gefährlich aus, ist er aber nicht, da er ein verwöhnter und gar nicht mehr böser Filmbär ist. Glücklicherweise weiß das ja keiner, und so verjagt er zwei Jäger. Rechte: Your Family Entertainment
Hugo das Dschungeltier
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
0