Hugo das Dschungeltier
Folge 12: Unterwegs zum Zwergenschloss
Hugo hat die Trolle überredet, ihn und seinen Freunden einen Troll als Beschützer für die Reise in den Norden mitzugeben. Leider verdrückt sich der "Tapfere" Troll bei der erstbesten Gelegenheit. Je mehr die Freunde Richtung Norden wandern, umso kälter wird es. Rechte: Your Family Entertainment
