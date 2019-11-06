Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13: Ausgerechnet Bananen
Der Zwerg hat sich kurz vor dem Ziel abgesetzt! Rita und Hugo haben sich im Schnee eingegraben. Dort finden zwei Professoren die beiden und nehmen sie mit auf ihr Forschungsschiff. Dann taucht Dr. Sturmdrang auf, den wir bereits kennen. Die drei Forscher streiten darum, ob Hugo in die Arktis oder in den Dschungel gehört. Rita und Hugo gelingt die Flucht und es geschieht ein Wunder. Rechte: Your Family Entertainment
