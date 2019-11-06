Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Hugo das Dschungeltier
Folge 2: Vier Gangster und ein Baby
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Hugo und Rita verstecken sich auf dem Kreuzschiff so gut sie können. Doch hin und wieder müssen sie an Deck, um Essbares aufzutreiben. Ständig laufen sie dabei einer seltsamen Gangsterfamilie über den Weg. Wie sich herausstellt, will das verbrecherische Gespann das Baby des Croesus-Clans entführen. Hugo und Rita können den Plan vereiteln. Doch dabei landen sie in einem Rettungsboot samt Baby und dümpeln fortan auf dem Ozean ... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
0