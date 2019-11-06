Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Hugo das Dschungeltier

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Vier Gangster und ein Baby

Vier Gangster und ein BabyJetzt ohne Werbung streamen

Hugo das Dschungeltier

Folge 2: Vier Gangster und ein Baby

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Hugo und Rita verstecken sich auf dem Kreuzschiff so gut sie können. Doch hin und wieder müssen sie an Deck, um Essbares aufzutreiben. Ständig laufen sie dabei einer seltsamen Gangsterfamilie über den Weg. Wie sich herausstellt, will das verbrecherische Gespann das Baby des Croesus-Clans entführen. Hugo und Rita können den Plan vereiteln. Doch dabei landen sie in einem Rettungsboot samt Baby und dümpeln fortan auf dem Ozean ... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Hugo das Dschungeltier

Hugo das Dschungeltier

Alle 1 Staffeln und Folgen