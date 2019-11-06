Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hugo das Dschungeltier

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3: Alte Bekannte

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Hugo, Rita und das Baby werden von einer afrikanischen Familie gerettet. Doch es dauert nicht lange, da tauchen die Entführer wieder auf. Erneut kann Hugo sie davon abhalten, das Baby zu kidnappen. Doch kaum ist ihm das gelungen, erscheint Babys Großvater auf der Bildfläche. Er rettet sein Enkelkind und düst im Hubschrauber davon. Leider hat er Rita als Kuscheltier fürs Baby mitgenommen. Hugo hängt sich kurz entschlossen an den Hubschrauber. Auf dem Gelände der Croesus-Familie ist Baby jedoch nicht sicher ... Rechte: Your Family Entertainment

