Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Hugo das Dschungeltier
Folge 4: Bonny knackt den Jackpot
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Hugo hat langsam die Nase voll vom Leben als Kuscheltier der Millionäre. Und auch Rita möchte endlich wieder zurück in die Freiheit. Doch alle Versuche, den Croesus' zu entkommen, scheitern. Das stellen auch die Gangster fest, die das Anwesen bewachen. Als ein General aus Hugos Heimat auftaucht, um das Kuscheltier zu kaufen, wittern die Banditen ihre große Chance. Sie verhelfen Hugo und Rita zur Flucht, schnappen sich die beiden aber, kaum dass sie draußen sind ... Rechte: Your Family Entertainment
