Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Hugo das Dschungeltier

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Endlich daheim!

Endlich daheim!Jetzt ohne Werbung streamen

Hugo das Dschungeltier

Folge 5: Endlich daheim!

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Nach all den aufregenden Wochen ist Hugo endlich wieder zu Hause im Dschungel. Nur seine Freundin Rita fühlt sich gar nicht wohl. Hugo macht ihr klar, dass im Dschungel alle füreinander da sind und sich stets helfen. Und als ein biestiger Jaguar auftaucht, kann Hugo unter Beweis stellen, dass die Dschungelbewohner tatsächlich füreinander einstehen. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Hugo das Dschungeltier

Hugo das Dschungeltier

Alle 1 Staffeln und Folgen