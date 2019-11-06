Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Hugo das Dschungeltier
Folge 5: Endlich daheim!
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Nach all den aufregenden Wochen ist Hugo endlich wieder zu Hause im Dschungel. Nur seine Freundin Rita fühlt sich gar nicht wohl. Hugo macht ihr klar, dass im Dschungel alle füreinander da sind und sich stets helfen. Und als ein biestiger Jaguar auftaucht, kann Hugo unter Beweis stellen, dass die Dschungelbewohner tatsächlich füreinander einstehen. Rechte: Your Family Entertainment
