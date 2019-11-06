Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Hugo das Dschungeltier
Folge 6: Ärger im Dschungel
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Zwei miese Gestalten tauchen plötzlich im Dschungel auf. Sie haben sich mit einem Motorboot durch die Flüsse vorgearbeitet und sind auf der Suche nach Gold. Da ihnen zu Ohren gekommen ist, dass der General eine Belohnung für die Wiederbringung von Hugo ausgesetzt hat, halten die Banditen gleichzeitig die Augen nach dem Kuscheltier offen. Um ans Gold zu gelangen, kidnappen sie einen Indianerjungen. Hugo ist entsetzt und versucht, den Jungen zu befreien. Dazu braucht er die Hilfe von Riesen-Ameisen und einem ausgesprochen gefräßigen Krokodil. Rechte: Your Family Entertainment
