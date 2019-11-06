Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Wieder auf großer FahrtJetzt ohne Werbung streamen
Hugo das Dschungeltier
Folge 7: Wieder auf großer Fahrt
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Immer noch sind die beiden Gauner hinter Hugo und Rita her. Die zwei Freunde können ihnen jedoch, dank der Hilfe von Hugos Freunden, den Bootsratten, entkommen. Die Ratten bringen Hugo und Rita auf dem Schiff ihres Kumpels "Fleischbällchen Charlie" unter, der dort als Koch arbeitet. Mitten auf hoher See schnappt sich der Kapitän die wehrlose Rita. Charlie setzt sofort einen Streik an: er kocht keine Fleischbällchen mehr. Die Schiffsmannschaft ist entsetzt ... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Hugo das Dschungeltier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
0