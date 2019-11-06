Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hugo das Dschungeltier

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Wieder auf großer Fahrt

Folge 7: Wieder auf großer Fahrt

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Immer noch sind die beiden Gauner hinter Hugo und Rita her. Die zwei Freunde können ihnen jedoch, dank der Hilfe von Hugos Freunden, den Bootsratten, entkommen. Die Ratten bringen Hugo und Rita auf dem Schiff ihres Kumpels "Fleischbällchen Charlie" unter, der dort als Koch arbeitet. Mitten auf hoher See schnappt sich der Kapitän die wehrlose Rita. Charlie setzt sofort einen Streik an: er kocht keine Fleischbällchen mehr. Die Schiffsmannschaft ist entsetzt ... Rechte: Your Family Entertainment

