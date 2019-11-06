Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hugo das Dschungeltier

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Ihm kann keiner

Folge 8: Ihm kann keiner

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Hugo und Rita leben friedlich auf einer Insel. Sie verstehen sich prächtig. Hugo erzählt Rita von seiner Kindheit. Und wie es dazu kam, dass er sich zu einem Überlebenskünstler entwickelt hat. Rechte: Your Family Entertainment

