Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Ihm kann keinerJetzt ohne Werbung streamen
Hugo das Dschungeltier
Folge 8: Ihm kann keiner
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Hugo und Rita leben friedlich auf einer Insel. Sie verstehen sich prächtig. Hugo erzählt Rita von seiner Kindheit. Und wie es dazu kam, dass er sich zu einem Überlebenskünstler entwickelt hat. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Hugo das Dschungeltier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
0