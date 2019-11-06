Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Hugo das Dschungeltier
Folge 9: Stars in der Manege
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Als der General erneut auf Hugos und Ritas Fährte gekommen ist, müssen sich die beiden von Freund Charlie verabschieden. Der verdingt sich weiterhin als Fleischbällchen-Koch, während sich Hugo und Rita in einer alten Ruine verstecken. Dort begegnen sie einer Elfe, die sie mit in den Norden nimmt, wo sie in einem geheimen Land lebt. Rechte: Your Family Entertainment
Hugo das Dschungeltier
