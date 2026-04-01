Hamburger Hafen - Deutschlands Tor zur WeltJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.04.2026: Hamburger Hafen - Deutschlands Tor zur Welt
47 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Er ist der größte Hafen Deutschlands, aber nicht allein das macht den Hamburger Hafen so außergewöhnlich: Er ist auch der einzige große Seehafen, der mitten in einer Großstadt liegt. Den Seefahrern bereitet genau das aber auch Sorgen. Seine Lage macht ihn nicht gerade zum günstigsten Anlaufpunkt für moderne Containerriesen, die Waren aus aller Welt bringen. Die Reportage zeigt den Hamburger Hafen von allen Seiten und begleitet den Arbeitsalltag zwischen Hafenbecken, Kaianlagen und Containern.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6