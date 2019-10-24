I am the Engine
Folge 3: Recycling Hustlers
7 Min.Folge vom 24.10.2019Ab 12
Recycling Hustlers ist ein soziales Programm in Südafrika, das daran arbeitet, Abfälle zu reduzieren. Gleichzeitig entstehen wertvolle Arbeitsplätze, indem Müll in Wertstoffe umgewandelt wird.
