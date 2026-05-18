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iCarly

Räuber und Piraten

NickelodeonStaffel 1Folge 21vom 18.05.2026
Räuber und Piraten

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Folge 21: Räuber und Piraten

23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Zwei Cops haben sich bei Carly und Spencer eingenistet, denn sie haben den dringenden Verdacht, dass im Laden gegenüber Raubkopien von DVDs verkauft werden. Spencer kennt einen der Polizisten noch aus Kindertagen und hat gar keine guten Erinnerungen an ihn. Im Gegenteil: Der Cop hat ihm das Leben damals regelrecht zur Hölle gemacht. Und so sind Spencer, Carly, Sam und Freddie über die Anwesenheit der beiden verständlicherweise alles andere als erfreut und wünschen sich nichts sehnlicher, als die ungebetenen Gäste schleunigst wieder loszuwerden. Kurzerhand beschließen die Freunde, die vermeintlichen Raubkopierer selbst zu überführen.

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