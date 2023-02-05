iCarly
Folge 4: Nevel Supernerd
23 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 6
Carly und ihre Freunde wollen eine positive Bewertung von "Nevelocity-dot-com" bekommen. Tatsächlich wird Carly zum Interview vom Betreiber der Seite eingeladen. Es stellt sich heraus, dass dieser ein elfjähriger Besserwisser ist, der Carly liebt.
Weitere Folgen in Staffel 1
iCarly
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon