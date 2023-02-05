Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
iCarly

Nevel Supernerd

NickelodeonStaffel 1Folge 4vom 05.02.2023
Nevel Supernerd

Nevel SupernerdJetzt kostenlos streamen

iCarly

Folge 4: Nevel Supernerd

23 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 6

Carly und ihre Freunde wollen eine positive Bewertung von "Nevelocity-dot-com" bekommen. Tatsächlich wird Carly zum Interview vom Betreiber der Seite eingeladen. Es stellt sich heraus, dass dieser ein elfjähriger Besserwisser ist, der Carly liebt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

iCarly
Nickelodeon
iCarly

iCarly

Alle 3 Staffeln und Folgen