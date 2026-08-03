iCarly
Folge 37: Miss Teen Seattle
23 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Sam hat früher an Misswahlen teilgenommen und will ihrer Konkurrentin Leanne nicht gegenübertreten. Sie simuliert einen Wutanfall und zwingt Carly, an ihrer Stelle bei der Wahl zur Miss Teen Seattle anzutreten.
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iCarly
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Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-5: Nickelodeon Germany