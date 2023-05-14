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iCarly

iParty With Victorious, Teil 2

NickelodeonStaffel 3Folge 12vom 14.05.2023
iParty With Victorious, Teil 2

iParty With Victorious, Teil 2Jetzt kostenlos streamen

iCarly

Folge 12: iParty With Victorious, Teil 2

23 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 6

Carly und Tori finden heraus, dass sie sich beide mit dem gleichen Typen treffen - und die erzürnten Mädchen holen natürlich sofort zum Gegenschlag aus.

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