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Ice Lake Rebels

Auf der Jagd

DMAXFolge vom 23.01.2015
Auf der Jagd

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Ice Lake Rebels

Folge vom 23.01.2015: Auf der Jagd

44 Min.Folge vom 23.01.2015Ab 6

Mike Harrison bereitet sich in der Yellow Knife Bay auf die kalte Jahreszeit vor. Eiweißreiche Nahrung ist im Winter besonders wichtig, deshalb hat sich der Hausbootbewohner auf das Eisfischen spezialisiert. Seine Ausrüstung baut der Überlebenskünstler aus Materialien, die er in der Wildnis findet. Randall Sibbeston, Bobby Villoneuve und Eddie Chocolate haben es derweil am Polarkreis auf Karibus abgesehen. Bevor die Nachfahren der Métis-Indianer zum Nordufer des Great Slave Lake aufbrechen, halten sie nach alter Tradition ein Jagdritual ab.

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