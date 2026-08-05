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Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku

Episode 1

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 05.08.2026
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Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku

Folge 1: Episode 1

38 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Mentalist Timon Krause zeigt, wie Worte, Apps und andere Menschen täglich Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Rund 20.000 Entscheidungen werden jeden Tag getroffen, die meisten unbewusst. Wie funktioniert Alltagsmanipulation, und wie lässt sich erkennen, wann Entscheidungen gelenkt werden? Timon Krause entschlüsselt die verborgenen Mechanismen hinter menschlichem Verhalten.

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