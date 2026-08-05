Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
Folge 1: Episode 1
38 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Mentalist Timon Krause zeigt, wie Worte, Apps und andere Menschen täglich Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Rund 20.000 Entscheidungen werden jeden Tag getroffen, die meisten unbewusst. Wie funktioniert Alltagsmanipulation, und wie lässt sich erkennen, wann Entscheidungen gelenkt werden? Timon Krause entschlüsselt die verborgenen Mechanismen hinter menschlichem Verhalten.
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Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: i&u Studios GmbH