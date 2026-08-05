Schere, Stein, Papier: Besiegt Mentalist Timon Krause die Promis blind?Jetzt kostenlos streamen
"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Folge 1: Schere, Stein, Papier: Besiegt Mentalist Timon Krause die Promis blind?
66 Min.Folge vom 05.08.2026
Nichts ist, wie es scheint: Mentalist Timon Krause fordert prominente Gäste zu verblüffenden Duellen heraus. In Slowmotion und blind spielt er zweimal Schere, Stein, Papier gegen jeden Promi, errät verborgene Gegenstände, liest Entscheidungen des Publikums und stellt seine Gäste im Verhör auf die Probe. Wer behält die Nerven? Wer lässt sich durchschauen? Und wer überrascht den Mentalisten?
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"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Darstellende Künste
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Joyn