Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ihr Auftrag, Pater Castell

Die Jesus-Tafel - Teil 1

KultKrimiStaffel 3Folge 1vom 13.05.2010
Die Jesus-Tafel - Teil 1

Die Jesus-Tafel - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Ihr Auftrag, Pater Castell

Folge 1: Die Jesus-Tafel - Teil 1

44 Min.Folge vom 13.05.2010Ab 12

Die INRI-Tafel, eine der wohl kostbarsten Reliquien der katholischen Kirche, ist verschwunden - und das vier Tage, bevor der Vatikan sie öffentlich ausstellen möchte. Kurz darauf wird der Dieb, der renommierte deutsche Materialwissenschaftler Dr. Guido Böll, der die 2000 Jahre alte Kreuzschrift im Auftrag des Vatikans auf ihre Echtheit untersuchen sollte, tot auf Malta gefunden. Ein kleiner maltesischer Junge entpuppt sich als wichtiger Zeuge - und wird von seinem Arzt, Dr. Camillieri, nach Rom entführt. Marie Blank und Pater Castell ermitteln zunächst auf Malta - doch ihre Spurensuche führt sie immer tiefer hinein in den Vatikan.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ihr Auftrag, Pater Castell
KultKrimi
Ihr Auftrag, Pater Castell

Ihr Auftrag, Pater Castell

Alle 3 Staffeln und Folgen