Im Kopf des Verbrechers

Tödliche Bisse: Mord-Serie in Hannover

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 2vom 28.10.2025
Folge 2: Tödliche Bisse: Mord-Serie in Hannover

46 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Silvester 2023: Eine Frau tötet ihre eigene Mutter mit 37 Messerstichen und setzt die Wohnung in Brand. Außerdem: Dino von Thannhäuser wurde des Mordes an der Kosmetikerin Oksana Romberg verdächtigt. Er wurde verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Vor dem geplanten Prozess erhängte er sich jedoch in seiner Zelle. Und: Ein Mörder treibt sein Unwesen in Hannover. Mindestens 24 junge Männer fallen ihm zum Opfer. Sein Kennzeichen: ein tödlicher Biss in den Hals.

