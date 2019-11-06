Staffel 1Folge 222vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 222: Die große Story
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Richter Alexander Hold und sein Mitarbeiter Frank Seelhoff befreien Maria Hansen aus einem Transporter. Bei dem Versuch, die junge Frau zu beschützen, wird Frank Seelhoff angeschossen und schwebt in Lebensgefahr. Hat Marias eifersüchtiger Ehemann etwas damit zu tun? Oder steckt etwas viel Größeres dahinter? Alexander Hold muss herausfinden, was Maria Hansen zu verbergen hat, und begibt sich dabei ebenfalls in große Gefahr. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH