Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
SekundenbruchteileJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 23: Sekundenbruchteile
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es gibt tatsächlich jemanden, der freiwillig ins Gefängnis geht: der 23-jährige Hassan Albadri. Der Deutsch-Libanese gibt trotz fehlender Beweise zu, einen Radfahrer mit dem Auto angefahren zu haben und dann geflüchtet zu sein. Als er jedoch erfährt, dass der Mann tot ist, ändert er seine Meinung schlagartig. Er beschwört seine Unschuld. Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer versucht die Hintergründe heraus zu finden und steckt plötzlich mitten in einem bedrohlichen Skandal. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH