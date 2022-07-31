Staffel 1Folge 5vom 31.07.2022
Das SchimmelhausJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 5: Das Schimmelhaus
45 Min.Folge vom 31.07.2022Ab 12
Jahrelang hat sich die sympathische Rechtsanwältin Isabella Schulien bei "Richter Alexander Hold" im Gerichtssaal für ihre Mandanten stark gemacht. Jetzt kämpft sie vor Ort: Die junge Familie Schmidt hat ihre ganzen Ersparnisse in eine marode Immobilie gesteckt. Es sollte der Traum von den eigenen vier Wänden wahr werden, doch die Schmidts wurden betrogen. Das Haus ist derart von Schimmel befallen, dass ihr kleiner Sohn Felix schon gesundheitliche Schäden davon getragen hat.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1