Im Namen des Glaubens
Folge vom 30.12.2015: Club des Todes
44 Min.Folge vom 30.12.2015Ab 16
Der Kolumbianer Andre Melendez ist in einer Arbeiterfamilie in New Jersey aufgewachsen. Schon als Jugendlicher bemerkt er, dass er homosexuell ist, muss seine Neigung aber vor seinen Eltern verheimlichen. Andre möchte anerkannt werden und sucht sein Glück in der sagenumwobenen New Yorker Szene. Der neue Nightclub „Limelight“ ist der Tempel der coolsten Club Kids. Hier treffen sich alle, die wirklich dazugehören und scharen sich um ihren Guru Michael Alig. Auch Andre will Teil dieser Gemeinschaft sein und wird deshalb in seiner neuen Identität als „Angel“ zum Drogenhändler. Doch die dekadente Szene wird dem Dealer mit den Engelsflügeln zum Verhängnis.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.