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In the Dust - die Highlights der Rally Dakar 2024

Rallye: In the Dust - S1 E3

Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 09.01.2024
Rallye: In the Dust - S1 E3

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In the Dust - die Highlights der Rally Dakar 2024

Folge 3: Rallye: In the Dust - S1 E3

27 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Bruderduell beim härtesten Rennen der Welt: Die Argentinier Kevin und Luciano Benavides gehören zur Elite der Rallye Dakar. Ein packender Einblick in Rivalität und Erfolg im endlosen Wüstensand.

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