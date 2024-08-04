In the Eye of the Storm
Folge vom 04.08.2024: Gefahr aus dem Nichts
44 Min.Folge vom 04.08.2024Ab 12
Über dem Mittleren Westen der USA brauen sich gewaltige Stürme zusammen. Das Wetterphänomen trägt den Namen „Derecho“ und entsteht, wenn sich mehrere Gewitterzellen mit atmosphärischen Konvektionsströmungen verbinden. Die Folgen sind fatal. Denn die langgezogene Sturmfront erstreckt sich über viele Kilometer und erreicht Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h. Diese Folge dokumentiert zwei „Derecho“-Ereignisse aus den Jahren 2020 und 2022, die in Iowa sowie in South Dakota massive Schäden angerichtet haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Wetter
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.