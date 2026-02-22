Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In the Eye of the Storm

Tornado-Schock zur Weihnachtszeit

DMAXFolge vom 22.02.2026
Tornado-Schock zur Weihnachtszeit

Tornado-Schock zur WeihnachtszeitJetzt kostenlos streamen

In the Eye of the Storm

Folge vom 22.02.2026: Tornado-Schock zur Weihnachtszeit

44 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Cameron McNeil sah am Himmel dunkle Wolken, doch er war im Dezember 2023 nicht übermäßig besorgt. Er dachte wie viele andere Menschen in Clarksville, es würde ein harmloses Gewitter aufziehen. Die Menschen in der Stadt ahnten nicht, was auf sie zukommen würde, denn es hatte keinen Unwetteralarm gegeben. Bald darauf flogen Trümmerteile durch die Luft. Ein zerstörerischer Tornado bahnte sich seinen Weg durch die Region. Die Windhose war breiter als zwei Fußballfelder. Viele Häuser wurden zerstört – und ihre Bewohner standen nach dem Sturm vor dem Nichts.

Alle verfügbaren Folgen