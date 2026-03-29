Staffel 10Folge 3vom 29.03.2026
Göttliche ProportionenJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Return of the Masters
Folge 3: Göttliche Proportionen
27 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12
Die Ink Masters treten gegeneinander an, um das Überleben ihres Teams zu sichern, während ihre Fähigkeiten im Umgang mit Proportionen auf die Probe gestellt werden.
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Ink Master: Return of the Masters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV