Staffel 10Folge 8vom 12.04.2026
Steinige WegeJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Return of the Masters
Folge 8: Steinige Wege
40 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Bei der Flash Challenge kommt es auf Teamwork an, während die Dimension anhand bemalter Plexiglasscheiben getestet wird.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Return of the Masters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-11, Season 15-16: MTV