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Ink Master: Return of the Masters

MTVStaffel 10Folge 8vom 12.04.2026
Steinige Wege

Steinige WegeJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Return of the Masters

Folge 8: Steinige Wege

40 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Bei der Flash Challenge kommt es auf Teamwork an, während die Dimension anhand bemalter Plexiglasscheiben getestet wird.

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