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Ink Master

MTV liveStaffel 13Folge 15vom 20.08.2026
Endspurt

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Ink Master

Folge 15: Endspurt

39 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Der Weg zum Finale beginnt mit einem epischen dreizehnstündigen Tattoo-Marathon. Die Artists müssen beweisen, dass sie über die Ausdauer und das Können verfügen, um ihre Konkurrenten zu überdauern und den Titel Ink Master zu verdienen.

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