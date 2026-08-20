Staffel 13Folge 15vom 20.08.2026
EndspurtJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 15: Endspurt
39 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Der Weg zum Finale beginnt mit einem epischen dreizehnstündigen Tattoo-Marathon. Die Artists müssen beweisen, dass sie über die Ausdauer und das Können verfügen, um ihre Konkurrenten zu überdauern und den Titel Ink Master zu verdienen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV