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Ink Master

MTV liveStaffel 13Folge 4vom 23.04.2026
Verzockt

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Ink Master

Folge 4: Verzockt

40 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Die Artists müssen sich auf eine starke Teamarbeit verlassen und auf ihre Line Work. Die Lesbarkeit ihrer Tattoos wird auf die Probe gestellt und der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" spitzt sich zu.

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