Staffel 13Folge 4vom 23.04.2026
VerzocktJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 4: Verzockt
40 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Die Artists müssen sich auf eine starke Teamarbeit verlassen und auf ihre Line Work. Die Lesbarkeit ihrer Tattoos wird auf die Probe gestellt und der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" spitzt sich zu.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8, Season 8, Season 10-16: MTV