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Ink Master

MTV liveStaffel 8Folge 12vom 25.04.2026
Der Weg ins Finale

Der Weg ins FinaleJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 12: Der Weg ins Finale

39 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial und einem weiteren Blick auf einige der meistdiskutierten Momente der Staffel taucht Dave tiefer in das Leben und die Strategien der letzten 6 Artists im Wettbewerb zwischen Peck und Nunez ein.

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