Staffel 8Folge 12vom 25.04.2026
Der Weg ins FinaleJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 12: Der Weg ins Finale
39 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial und einem weiteren Blick auf einige der meistdiskutierten Momente der Staffel taucht Dave tiefer in das Leben und die Strategien der letzten 6 Artists im Wettbewerb zwischen Peck und Nunez ein.
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Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8, Season 8, Season 10-16: MTV