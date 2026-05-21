Staffel 9Folge 14vom 21.05.2026
Der werfe den ersten SteinJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 14: Der werfe den ersten Stein
41 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Mit nur noch fünf Studios verschärft sich der Kampf um 200.000 Dollar und den Titel Master Shop. In einer göttlichen Eliminierungsrunde streben einige Studios nach dem Himmel, während eines dann in die Hölle geschickt wird.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-16: MTV & © Season 8-9, Season 13: MTV Germany