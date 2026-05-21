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Ink Master

MTV liveStaffel 9Folge 14vom 21.05.2026
Der werfe den ersten Stein

Der werfe den ersten SteinJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 14: Der werfe den ersten Stein

41 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Mit nur noch fünf Studios verschärft sich der Kampf um 200.000 Dollar und den Titel Master Shop. In einer göttlichen Eliminierungsrunde streben einige Studios nach dem Himmel, während eines dann in die Hölle geschickt wird.

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