Staffel 9Folge 8vom 13.05.2026
Meisterwerke im HauruckverfahrenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 8: Meisterwerke im Hauruckverfahren
40 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Die erfolgreiche Reality-Wettbewerbsreihe Ink Master von Spike TV kehrt mit einer neunten Staffel zurück, in der es um mehr geht als je zuvor und doppelt so viel Preisgeld zu gewinnen ist. In dieser Staffel schicken Studios aus dem ganzen Land zwei ihrer besten Künstler ins Rennen, um den Hauptpreis in Höhe von 200.000 Dollar, einen Artikel in Inked und - zum ersten Mal in der Geschichte von Ink Master - den Titel Master Shop zu gewinnen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-16: MTV & © Season 8-9, Season 13: MTV Germany