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Ink Master

MTV liveStaffel 9Folge 8vom 13.05.2026
Meisterwerke im Hauruckverfahren

Meisterwerke im HauruckverfahrenJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 8: Meisterwerke im Hauruckverfahren

40 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Die erfolgreiche Reality-Wettbewerbsreihe Ink Master von Spike TV kehrt mit einer neunten Staffel zurück, in der es um mehr geht als je zuvor und doppelt so viel Preisgeld zu gewinnen ist. In dieser Staffel schicken Studios aus dem ganzen Land zwei ihrer besten Künstler ins Rennen, um den Hauptpreis in Höhe von 200.000 Dollar, einen Artikel in Inked und - zum ersten Mal in der Geschichte von Ink Master - den Titel Master Shop zu gewinnen.

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