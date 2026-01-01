Inkasso Air - Die Flugzeug-Eintreiber
Nick Popovich ist eine Mischung aus F.B.I.-Agent, Hasardeur und Geschäftsmann - der Service, den der "Repo Man" seinen Kunden anbietet ist aber völlig legal. Nick betreibt in Valparaiso, Indiana, ein Inkasso-Büro für Flugzeuge. Falls ein Käufer seine Raten schuldig bleibt oder sich ohne Bezahlung aus dem Staub macht, sorgen er und sein Team dafür, dass der Besitzer sein Eigentum zurückbekommt und nicht auf dem Schaden sitzen bleibt. Selbstredend brauchen Nick und seine Leute für ihren außergewöhnlichen Job mehr als einen gültigen Pilotenschein. Doch die Jungs sind mit allen Wassern gewaschen, kennen die verschiedenen Flugzeugmodelle und sämtliche Tricks der Schuldner. Egal ob in Europa, den USA oder Asien: Wenn die Profis das Objekt der Begierde erst einmal ausfindig gemacht haben, bringen sie es auch in die Luft.