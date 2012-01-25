Inkasso Air - Die Flugzeug-Eintreiber
Folge vom 25.01.2012: Episode 2
Nick Popovich und sein Team haben einen neuen Auftrag: Die Flugzeug-Eintreiber sollen eine Hawker 600 ausfindig machen. Der zweistrahlige Luxus-Jet hat einen Neuwert von rund neun Millionen Dollar. Bis dato haben die "Repo Men" noch keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Maschine. Mississippi, Alabama, Florida - das Flugzeug könnte theoretisch überall sein. Doch Kellie McDaniel, Nicks beste Fahnderin, hat gute Kontakte zu Hunderten von Flughäfen im ganzen Land. Dank ihrer Recherchen machen sie das Zielobjekt schnell ausfindig.
