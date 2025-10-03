BEHIND THE SCENES: DETECTIVE CONAN - STAFFEL 01 FOLGE 001Jetzt kostenlos streamen
Inside Detective Conan - Die Entstehung einer Legende
Folge 1: BEHIND THE SCENES: DETECTIVE CONAN - STAFFEL 01 FOLGE 001
50 Min. Folge vom 03.10.2025 Ab 12
Die Dokumentation gewährt einen exklusiven Einblick in die Werkstatt des Schöpfers von Detektiv Conan, Gosho Aoyama. Seit über 30 Jahren begeistert sein Meisterdetektiv junge und alte Fans weltweit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Inside Detective Conan - Die Entstehung einer Legende
Genre:Dokumentation
Produktion:JP, 2024
12
Copyrights:© NHK