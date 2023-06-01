Paul Walkers VermächtnisJetzt kostenlos streamen
Inside Fast & Furious
Folge 5: Paul Walkers Vermächtnis
42 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12
Die Produktion des sechsten und siebten Teils der Fast & Furious-Reihe ist in vollem Gange. Die kompletten Cast-Mitglieder sind mit an Bord und das Franchise soll noch größer und aufwendiger werden als je zuvor. Doch der tragische Tod von Paul Walker erschüttert das Team und bringt alles zum Stehen. Kann seine Film-Familie die Arbeit ohne das geliebte Mitglied fortsetzen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Fast & Furious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.