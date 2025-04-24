Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Fast & Furious

Von der Straße zu den Sternen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 24.04.2025
Von der Straße zu den Sternen

Von der Straße zu den SternenJetzt kostenlos streamen

Inside Fast & Furious

Folge 1: Von der Straße zu den Sternen

44 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Ein Artikel über illegale Straßenrennen und den berüchtigten "Racer X" landet auf dem Schreibtisch von Neal Moritz und inspiriert den Filmemacher zum ersten Teil der Fast & Furious-Reihe. Mit seiner Idee geht der Produzent auf Paul Walker zu, den er unbedingt für das Projekt gewinnen will. Welche Ausmaße das Franchise erreichen wird, ahnt zu dem Zeitpunkt noch niemand.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Fast & Furious
ProSieben MAXX
Inside Fast & Furious

Inside Fast & Furious

Alle 1 Staffeln und Folgen