Inside GSG 9
Folge 3: Die Härtewoche
30 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Auf dem Gelände der GSG 9 beginnt die härteste Phase der Ausbildung: die Härtewoche. Fünf Tage, 140 Kilometer, Navigation von Checkpoint zu Checkpoint - mit 30 Kilo Gepäck. Essen gibt es nicht, Schlaf kaum. Nach Taktik- und Schießtraining folgt nun der extreme Belastungstest. Die Woche fordert die Auszubildenden mental und körperlich bis an die Grenze. Wer aufgibt, scheitert - und der Traum von der GSG 9 ist vorbei.
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben